59:02

VARRY BRAVA ft SOLEÁ MORENTE – Bajo La Luz Perfecta

ELYELLA & LA LA LOVE YOU - Que nada nos pare (lo más importante)

Imagine Dragons – Cutthroat

SON LITTLE - Stoned Love

JONATHAN JEREMIAH - Restless Heart

BLEACHERS - Instant Karma!

BRITTANY HOWARD, VERDINE WHITE - Shining Star

levitants - La Ventana

COQUE MALLA – She’s My Baby

JACK WHITE – Tacking Me Back

YARD ACT – 100 % Endurance (Elton John Version)

PAOLO NUTINI – Radio

ANNA OF THE NORTH – Dandelion

TATE MCRAE - what would you do [Galantis Remix]

ZOO – Panya

M.I.A. – Paper Planes

GINEBRAS - Alex Turner

PALE WAVES – Jealousy