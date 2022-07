59:26

Viva Suecia estrenan en este podcast 'El Rey Desnudo', nuevo adelanto del que será su cuarto disco y una canción más guitarreta, más rock y más contundente que las anteriores, un nuevo himno de la banda que, además, sirve para sacudir conciencias. Escuchamos también a Jessie Ware con 'Free Yourself', un pelotazo disco muy liberador, que le sienta como un guante. Aparte, suena lo nuevo de Kiwi Jr para 'Chopper', su tercer álbum, y también la autoversión que Charlie Hickey ha hecho de 'Choir Song (I Feel Dumb) 2.0'

BOY PABLO - Be Mine

HOT CHIP - Eleanor

JESSIE WARE - Free Yourself

MIKA – Love Today

BEABADOOBEE –The Adults Are Talking

KIWI JR – The Extra Sees The Film

NIGHT MOVES - As Innocent Looking as Candy

SLOAN - Spend The Day

CHARLIE HICKEY - Choir Song (I Feel Dumb) 2.0

VIVA SUECIA – El Rey Desnudo

VIVA SUECIA ft LEIVA – Justo Cuando el Mundo Apriete

MANDALE MECHA – Big News

HARRY STYLES - Late Night Talking

THE 1975 - Part Of The Band

TITUS ANDRONICUS - I’m Screwed

THE LEMONHEADS – Down About It

RIGOBERTA BANDINI & AMAIA - Así bailaba