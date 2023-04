58:46

Escuchamos lo nuevo de Vintage Trouble, de The Lemon Twigs, de Jorja Smith y de Jessie Ware y también a Nation Of Language, a Shygirl, a Hermana Furia con su versión de 'Puerta de Amor', de Nino Bravo y a Joesef con el homenaje a Al Green en su revisión de 'Let's Stay Together'.

KUVE – Cari Cari

JESSIE WARE – Begin Again

JORJA SMITH - Try Me

THE LEMON TWIGS – Every Day Is The Worst Day Of My Life

TEMPLES - Crystal Hall

LOS INVADERS – Dinamita

JOESEF - Let's Stay Together

VINTAGE TROUBLE – Not The One

HERMANA FURIA - Puerta De Amor

SHYGIRL ft ERIKA DE CASIER - Crush

MISS CAFFEINA – Fade Out

DORIAN – Cualquier Otra Parte (DJ NANO Remix)

LA LA LOVE YOU & ALLISON - Himno (Para Los Que Están Jodidos)

NATION OF LANGUAGE - Weak in Your Light

LEÓN BENAVENTE – Nuestro Aniversario

MELIFLUO – Generación Perdida

DOMINIC FIKE - Dancing In The Courthouse