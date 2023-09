180 grados

58:31

SIDONIE – No Salgo Más

THE ROLLING STONES – Angry

LOS ZIGARROS - Rock Rápido

ANDRÉS CALAMARO – Alta Suciedad

LOS MESONEROS – Exprópiese

JULIETA VENEGAS – En Tu Orilla

THE CURE – Close To me

ANA TIJOUX - Niñx

SHEGO – Steak Tar Tar (_juno Remix)

ZAHARA, ALIZZZ – Berín U5

DELAPORTE – Narciso

KUVE – Lo Que Me Dé La Gana

AMATRIA - La Nube

LORI MEYERS – Siempre Brilla El Sol

ELYELLA, VIVA SUECIA – Todo Lo Que Importa

CAROLINA DURANTE – Marta, Sebas, Guille y los demás

ARDE BOGOTÁ – Los Perros

REME - Egyptian Walls