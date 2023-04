180 grados

58:34

El Verbo Odiado celebran el 25º aniversario de 'Una Semana En El Motor de Un Autobús', de Los Planetas con una magnífica versión de 'Línea 1', que estrenan en este podcast. Escuchamos 'Airforce Blue', una canción preciosa, evocadora e hipnótica de Waterbaby, a Alex Lahey con 'They Wouldn't Let Me In' y a Hak Baker con 'Windrush Baby'.

HAK BAKER - Windrush Baby

NICK WATERHOUSE - (No) Commitment

THE WHITE STRIPES - Girl, You Have No Faith In Medicine

MI CAPITÁN – Apuntando a Tu Sien

WATERBABY - Airforce Blue

MISS CAFFEINA – Para Toda La Vida

CHINGADAZO DE KUNG FU & LOS FRESONES REBELDES - Gasolina en las Bocinas (Molas Mazo)

FRESONES REBELDES – Al Amanecer

ALEX LAHEY - They Wouldn't Let Me In

THE GULPS – Surrender

BLOC PARTY - Banquet

MIDTOWN - Cut Your Hair

EL VERBO ODIADO - Linea 1

LOS PLANETAS – Cumpleaños Total

_juno – La Canción Que No Vas A Hacer Hoy

PURPLE DISCO MACHINE & KUNGS – Substitution (Big In Japan)

FOALS – 2001

TIGRE Y DIAMANTE - No Podemos Ser Amigos