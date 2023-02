180 grados

58:46

Venturi adelantan 'Vino el Amor', otra de las canciones incluidas en el primero de los dos EP's que van a publicar este año, 'Esta Historia Ya No Existe', que sale mañana, 7 de febrero y que presentan el sábado, 11 de febrero, en la Sala Changó de Madrid. Hablamos de las giras de Niños Mutantes y Pixies y escuchamos a Iván Ferreiro con Tantxugueiras, a Tennis y a PinkPantheress con Ice Spice.

NIÑOS MUTANTES – No Tengo Remedio

PIXIES – There’s A Moon

LAS ROBERTAS - So Cool

TENNIS - Forbidden Doors

PINKPANTHERESS ft ICE SPICE - Boy's a liar Pt. 2

VENTURI – Vino El Amor

THE STROKES – Reptilia

IVÁN FERREIRO ft TANTXUGUEIRAS - La Humanidad Y La Tierra

TRISKAI - Tiempo

LADY BANANA – Delito

DE LA SOUL - Eye Know

JAKE SHEARS – Too Much Music

SCISSOR SISTERS – I Don’t Feel Like Dancing

ALBERTA CROSS - Between You And Me

DICK STUSSO - Dinner For Two

DEVENDRA BANHART- 16th & Valencia Roxy Music

KING ISIS - In My Ways

KUVE - 3.0 (David Kano Remix)