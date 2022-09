58:32

Estrenamos 'La Vida Moderna', nueva canción de Veintiuno que llega con la colaboración de Love Of Lesbian y que es una de sus mejores canciones, hasta la fecha. Escuchamos lo nuevo de Caitlin Rose y Lucy Dacus y también 'La Tormenta de Arena', de Dorian con motivo de la reedición y primera publicación en vinilo de 'La Ciudad Subterránea', el disco que marcó un antes y un después en la carrera del grupo de Barcelona.

MORREO ft ADIÓS AMORES – Los Turistas

DELAPORTE – Clap Clap

DORIAN – La Tormenta de Arena

MERYL STREEK - Death to the Landlord

IDLES – Mr Motivator

ELECTRIC SIX – Danger!

PARAMORE - This Is Why

SHYGIRL – Shlut

THE 1975 – All I Need To Hear

VEINTIUNO ft LOVE OF LESBIAN – La Vida Moderna

GINEBRAS - Ansiedad

JORDANA B. - Clase media

EL VERBO ODIADO - La Pasión

CAITLIN ROSE - Nobody's Sweetheart

LUCY DACUS – Too Late