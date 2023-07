Troye Sivan y The Weeknd versionan a G. Harrison y J.Lennon

59:00

GRETA VAN FLEET – The Falling In The Sky

MESSURA - Liar

BE YOUR OWN PET – Bad Moon Rising

ALLAH-LAS – The Stuff

SIDONIE – Cedé

GINEBRAS – Alex Turner

TROYE SIVAN – My Sweet Lord

THE WEEKND – Jealous Guy

THE BLESSED MADONNA ft. JACOB LUSK - Mercy

FOALS - Wake Me Up

DO NOTHING – Nerve

DAISY JONES & THE SIX - Regret Me

LEIVA – Flecha

LA ÉLITE – Transpotting

THE OFFSPRING – Come Out and Play

QUEENS OF THE STONE AGE - Paper Machete

THE JAPANESE HOUSE – Touching Yourself