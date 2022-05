58:52

TORO Y MOI - Postman

SIDONIE - Nirvana Internacional (Edu Martínez Remix)

MELIFLUO - 15 Pitis

BLOC PARTY - The Girls Are Fighting

YOUNG GUV - Good Time

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER - The Way It Shatters

EELS – Better Living Throught Desperation

ELI PAPERBOY REED - Mama Tried

TANTXUGUEIRAS y RAYDEN – Averno

GRIMES - Shinigami Eyes

MØ - New Moon

BRIGHT EYES ft PHOEBE BRIDGERS - Haligh, Haligh, A Lie, Haligh

FLUME feat. MAY-A - Say Nothing

MISS CAFFEINA - Fuerte El Aplauso

LEÓN BENAVENTE – Mítico

THE BEATLES – I’ve Got A Feeling

CAROLINA DURANTE – Granja Escuela

JACK BISONTE - I can't leave this party without you