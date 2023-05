58:47

Celebramos a Tina Turner, que nos dejó ayer, a los 83 años, con seis de las canciones con las que se hizo eterna porque, a pesar de las zancadillas que tuvo que soportar y esquivar a lo largo de su vida, ella brillaba siempre y, cada vez que subía al escenario, se comía la vida. Ejemplo a seguir por su fuerza y valentía, su poder y su súper talento. Estrenamos 'Aquelarre Eléctrico', segundo adelanto del próximo álbum de Eva Ryjlen y escuchamos a Angelo de Augustine con 'The Ballad of Betty and Barney Hill'.

IKE & TINA TURNER – Proud Mary

IKE & TINA TURNER – Natbush City Limits

IKE & TINA TURNER – I Want To Get You Higher

TINA TURNER – Come Together

TINA TURNER – Disco Inferno

TINA TURNER – The Best

BEYONCÉ ft JACK WHITE – Don’t Hurt Yourself

EVA RYJLEN – Aquelarre Eléctrico

LEIVA ft TULSA – Aquelarre Eléctrico

LITTLE DRAGON - Gold

CALA VENTO ft GOSPELIANS DE GIRONA – Más Que Satisfechos

levitants - Oeste

ANGELO DE AUGUSTINE - The Ballad of Betty and Barney Hill

TEENAGE FANCLUB - Foreign Land

LADY BANANA - La Jaula

ARDE BOGOTÁ – Todos Mis Amigos Están Tristes