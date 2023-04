58:50

SECOND – Rincón Exquisito

VIVA SUECIA – El Bien

LORI MEYERS - Emborracharme

AMATRIA – Llámame Loco

GINEBRAS – Rapapá

SIDONIE – Maravilloso

LUZ CASAL – Quizás

MI CAPITÁN – La Voluntad

THE WHITE STRIPES - The Hardest Button to Button

THE WHITE STRIPES – Seven Nation Army (ive at The Aragon Ballroom, July 2, 2003)

LIGHTNING DUST – Run

BETH DITTO – Oo La La

TEMPLES – Cicada

ÁNGEL STANICH – Metralleta Joe

RUSH - Subdivisions