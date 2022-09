The War On Drugs, Stevie Nicks, Tamino y Divino Niño

58:40

The War On Drugs acaban de compartir dos canciones, 'Ocean Of Darkness' es una de ellas, melancólica, reflexiva y muy enérgica y llega después de la versión que Stevie Nicks, vocalista de Fleetwood Mac, ha hecho de 'For What It's Worth', de Buffalo Springfield. Aparte, suenan las nuevas canciones de Sloan, El Kanka, Mormor, Dayglow, Red Hot Chili Peppers, Editors y abrimos los discos que acaban de publicar Tamino y Divino Niño.

STEVIE NICKS - For What It's Worth

THE WAR ON DRUGS - Ocean of Darkness

SLOAN - Magical Thinking

TAMINO - Cinnamon

EL KANKA – Autorretrato

DIVINO NIÑO – Ecstasy

MORMOR - Chasing Ghost

VEINTIUNO – La Ruina

RED HOT CHILI PEPPERS – Eddie

BRKN LOVE - Rubber Room

LADY BANANA – Animal Print

THE 1975 - All I Need To Hear

MIYA FOLICK – Nothing To See

DAYGLOW - Second Nature

EDITORS – Picturesque