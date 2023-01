The Lemon Twigs, Elvis Presley, David Bowie y Debby Friday

59:04

Un día después celebramos los cumpleaños de Elvis Presley y David Bowie, escuchamos la nueva canción de The Lemon Twigs y otro de los momentos del debut de la canadiense, Debby Friday.

ELVIS PRESLEY - That's All Right Mama

ELVIS PRESLEY – Burning Love

DAVID BOWIE – Modern Love

DAVID BOWIE – Rebel Rebel

H.C. MCENTIRE - Rows of Clover

IGGY POP – Comments

THE HAUNT & DYLYN - You Know I'm No Good

AMY WINEHOUSE & MARK RONSON - Valerie

JOESEF – Borderline

BAD SOUNDS - More Than I Can Afford

WHITE REAPER - Pink Slip

THE LEMON TWIGS – Corner Of My Eye

SYML – Believer

ALICE WONDER ft DAPS & PMP – Boo

DEBBY FRIDAY - So Hard To Tell

KARAVANA – Tití Me Preguntó

CAROLINA DURANTE – Urbanitas