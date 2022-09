59:05

Arrancamos nueva temporada y lo hacemos hablando del homenaje de Foo Fighters a Taylor Hawkins y escuchando a la zaragozana, Lu Demie, a Two Door Cinema Club, a Shygril, a Sawayama, a Viva Suecia con Dani Fernández en 'Lo Siento' y a Suede con una de sus canciones más contundentes, ' The Boy On The Stage'.

FOO FIGHTERS – Times Like These

FOO FIGHTERS – My Hero

MARYLAND - Ser Motivo

LU DEMIE – Tecnorecuerdos

EVA RYJLEN – Verbenas

TWO DOOR CINEMA CLUB – Blue Light

EDITORS – Vibe

MUSE - Kill or be killed

YUNGBLUD - The emperor

RINA SAWAYAMA - Phantom

SHYGIRL – Nike

JULIETA VENEGAS – En Tu Orilla

GORILLAZ ft. TAME IMPALA and BOOTIE BROWN - New Gold

SUEDE – The Boy On The Stage

WEIRD NIGHTMARE - I Think You Know

VIVA SUECIA ft DANI FERNÁNDEZ – Lo Siento