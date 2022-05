58:54

En este podcast compartimos la canción con la que Suede inaugura 'Autofiction', su próximo disco, un primer single titulado 'She Still Leads Me On', que ha escrito Bret Anderson y que dedica a su difunta madre. Escuchamos 'Hideos', la canción con la que Oliver Sim se libera, la que bautiza el disco que Cupido publica este viernes, 'Sobredosis de Amor' y el remix que ha hecho Purple Disco Machine de 'Aboud Damn Time', de Lizzo.

OLIVER SIM – Hideous

DIANA ROSS ft. TAME IMPALA - Turn Up The Sunshine

LIZZO - About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)

CUPIDO- Sobredosis De Amor

SPIRAL STAIRS- Pressure Drop (End of the Hurricane)

MARYLAND - Volver a nacer

MÅNESKIN – Supermodel

MANDO DIAO – Animal

THE BLACK KEYS ft BILLY F GIBBONS - Good Love

FLORENCE + THE MACHINE – Daffodil

ALEX G - Blessing

SUEDE - She Still Leads Me On

VENTURI – Puto Friki

LYKKE LI - 5D

MARK RONSON, DAMON ALBARN & WALE - Bird Calling

KYLIE MINOGUE - Can't Get You Out Of My Head (Peggy Gou's Midnight Remix)

DISCLOSURE – Waterfall