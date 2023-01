58:49

Si alguien está de 'blue monday', que escuche este podcast con 'The Magic Number', de De La Soul, 'Your Ghost', de Circa Waves, 'Alison', la demo inédita de Green Day, versionando a Elvis Costello y 'Use Me', de Blake Rose, además de lo nuevo de Smile, Vagabon, Kool & The Gang, Tennis y más.





SMILE – GatoPerro

VAGABON – Carpenter

DE LA SOUL - The Magic Number

SHEGO ft NATALIA LACUNZA - Qué voy a hacer

PARAMORE - C'est Comme Ça

BLOC PARTY- Ratchet

KOOL & THE GANG - Let's Party

PHOENIX – Identical

CIRCA WAVES - Your Ghost

GREEN DAY - Alison

ELVIS COSTELLO AND THE IMPOSTERS - Magnificent Hurt

MÅNESKIN ft TOM MORELLO - Gossip

BLAKE ROSE - Use Me

TENNIS - Let's Make A Mistake Tonight

TEMPLES - Gamma Rays

THE ARCS – Sunshine

DEBBY FRIDAY - So Hard To Tell

BAD SOUNDS - More Than I Can Afford