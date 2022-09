Smashing Pumpkins, Been Stellar, Mura Masa y Rozi Plain

58:33

Después de dos años, Billy Corgan vuelve al frente de Smashing Pumpkins para anunciar su nuevo disco, una ópera-rock que se publirará en 2023, que se dividirá en tres partes y que contendrá treinta y tres canciones, entre ellas, la contundente 'Beguiled'. Escuchamos a los neoyorkinos Been Stellar con uno de los mejores momentos de su EP homónimo, al genio Mura Masa con 'Hollaback Bitch ', junto a Shygirl y Channel Tres y a Rozi Plain con la preciosa 'Agreeing For Two', adelanto de su próximo álbum

LITTLE DRAGON ft JID – Stay

DYLAN - Girl Of YOur Dreams

THUS LOVE – Family Man

ZAHARA ft SHEGO – Merichane

DELAPORTE - Desnudarnos Otra Vez

VARRY BRAVA – La Ruta del Amor (ELYELLA & Innmir Remix)

A CUCKHOLD' S REFRAIN - Peppermint Patty

WILL SPECTOR Y LOS FATUS - Blackout

TY SEGALL – Hello, Hi

BEEN STELLAR - Manhattan Youth

SMASHING PUMPKINS – Beguiled

SECOND – Muévete y Siente

ROZI PLAIN - Agreeing For Two

MURA MASA ft SHYGIRL & CHANNEL TRES - Hollaback Bitch

TAI VERDES – Two Sugar

SUEDE – 15 Again

THE BLACK ANGELS – Empires Falling