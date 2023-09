58:36

Shego presentan una serie de remixes de “Steak Tar Tar”, uno de ellos es el que han realizado _juno, que suena en este podcast. Aparte, escuchamos nueva canción de Sen Senra para el segundo volumen de su anterior disco, a Yungblud y a Lauren Mayberry (Chvrches), en solitario.

SEN SENRA - Mis Amigos Opinan Lo Mismo (Este Volumen Pide Outro)

ZAHARA & SHEGO - Merichane

SHEGO – Steak-Tar-Tar (_juno remix)

PETER XAN – Pressure

MÅNESKIN - Honey (Are U Coming)

ROYAL BLOOD - Tell Me When It's Too Late

SLOWDIVE – Alife

JUNGLE - Us Against The World

YUNGBLUD – Hated

LAUREN MAYBERRY - Are You Awake

CHVRCHES – The Mother We Share

HAIKU HANDS - Feels So Good

TROYE SIVAN ft. PINKPANTHERESS & HYUNJIN OF STRAY KIDS - Rush

MELENAS - K2

WASIA PROJECT - Petals On The Moon

THE KILLERS - Your Side of Town

THE BLACK KEYS – No Lovin’

THE KILLS – 103