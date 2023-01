59:01

Shego y Natalia Lacunza unen talentos para exprimir el deseo en 'Qué Voy a Hacer', último adelanto de Shego para su primer álbum. Escuchamos el nuevo pasaje de Temples, la versión de 'Pride (In The Name Of Love)', que U2 incluirá en su próximo disco, la que Eddie Vedder hizo de 'One', el pasado mes de diciembre en homenaje a los irlandeses y la nueva canción de Kinf Tuff, 'Tell Me'.

HAVALINA – Maquinaria

DROPKICK MURPHYS ft SAMMY AMARA - Cadillac, Cadillac

KING TUFF – Tell Me

EVERYTHING BUT THE GIRL - Nothing Left To Lose

US GIRLS - Futures Bet

CVC - Music stuff

U2 – Pride (In The Name Of Love)

EDDIE VEDDER - One

TEMPLES - Gamma Rays

NEUMAN - Recovered Files

DEATH VALLEY GIRLS - Sunday

TELEPÁTICOS – Arrolladito Primavera

QUASI - Nowheresville

SHEGO ft NATALIA LACUNZA - Qué voy a hacer

LISASINSON - Cuchillos

MASTER PEACE – Veronica