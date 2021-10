She & Him, Ley Dj ft Second, Eels y Rebote

She & Him, es decir, Zoey Deschanel y M Ward, reeditan, el 12 de noviembre, 'A Very She & Him Christmas', para celebrar su décimo aniversario y lo harán con una edición especial en vinilo y otra en 7" e incluirán 'Last Christmas' de Wham! y lo que hoy escuchamos, 'Holiday', su versión del clásico de Madonna. Estrenamos 'Una Casa Nueva', la canta de presentación del próximo disco de Ley Dj junto a Second, dos canciones más del debut de Niña Polaca, te presentamos a un grupo de Granada, de entre 13 y 16 años, llamado Rebote, que también estrenan en este podcast 'Live Conmigo' y escuhamos lo nuevo de Eels.



BARTEES STRANGE - Lady Luck

THE VERVE – Bitter Sweet Symphony

GARDEN CITY MOVEMENT & LOLA MARSH – Summer Night

SHE & HIM – Holiday

THE LATHUMS - I See Your Ghost (Live on Later)

PAWPAW ROD - Thin Lines

VENTURI - Tranquilísimo

NIÑA POLACA – San Francisco, El Grande

NIÑA POLACA – Tu belleza se merece una canción

REBOTE – Live Conmigo

DYLAN FRASER – Supersonic

LEY DJ ft SECOND – Una Nueva Casa

DORIAN – Noches Blancas

CALEB LANDRY JONES –Yesterday Will Come

RUFUS T FIREFLY – Polvo de Diamantes

EELS – Good Night On Earth