She & Him comparten 'Til I Die', otra de las canciones que incluyen en su nuevo disco, un homenaje a las composiciones de Brian Wilson y Beach Boys. Seguimos con Beach Boys, que celebran este año su 60ª aniversario y escuchamos otra de las canciones de la banda sonora de 'Elvis', 'Power Of My Love', de Elvis Presley con la incorporación de Jack White. Aparte, estrenamos 'Los Chicos No Lloran', la primera canción, estival y sofisticada, del primer disco en solitario de Frank Gálvez.

SHE & HIM - Til I Die

BEACH BOYS – God Only Knows

ELVIS PRESLEY, JACK WHITE – Power Of My Love

JACK WHITE – What’s The Trick

RAYE - Hard Out Here

SUPERORGANISM ft. GEN HOSHINO, STEPHEN MALKMUS & PI JA MA - Into The Sun

VARRY BRAVA ft SOLEÁ MORENTE – Bajo La Luz Perfecta

CRYSTAL FIGHTERS – Wild Ones

NENO – Siéntelo

TROYE SIVAN – Easy

THUNDERCAT – Fly Like An Eagle

GORILLAZ ft THUNDERCAT – Cracker Island

FRANK GÁLVEZ - Los Chicos No Lloran

DORA – I Do

LCD SOUNDSYSTEM -Tonite

SON LITTLE - Stoned Love

SLEAFORD MODS ft. Billy NOMATES - Mork n Mindy