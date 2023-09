58:58

Sexy Zebras compusieron una canción, hace cosa de dos años, que les parecía podría encajar bien en el repertorio de Rufus T Firefly, así que llamaron a Víctor Cabezuelo, se la enseñaron y decidieron grabarla entre las dos bandas. El resultado es casi mágico y se titula 'El Abismo'. Escuchamos a Dani Dicostas -antes Dani Costas- con 'Yo También me Porto Mal', a Mujeres con 'Si Piensas en Mí' , a Celia Becks con una de las canciones de 'Ve a Terapia', el disco que publica hoy, al inglés Alphie Sharp, a Snõõper, desde Nashville y todo esto...

EMPRESS OF ft RINA SAWAYAMA - Kiss Me

CELIA BECKS ft JONATHAN PONS - Sálvese Quien Pueda

DANI COSTAS – Yo También Me Porto Mal

LA LA LOVE YOU & ALLISON - Himno (Para Los Que Están Jodidos)

ALFIE SHARP - All Or Nothing

JORJA SMITH – Go Go Go

FLORENTINO ft SHYGIRL - Pressure

SNÕÕPER - Running

INTERROGACIÓN DE AMOR – Fortuna

SEXY ZEBRAS & RUFUS T. FIREFLY - El Abismo

MIKEL ERENTXUN – Si No Es Por Ti

THE MOUNTAIN GOATS - Murder at the 18th St. Garage

BLACK PUMAS - Mrs. Postman

VINTAGE TROUBLE - Holla!

JOKER OUT - Sunny Side Of London

MUJERES – Si Piensas En Mí

JOE CREPÚSCULO - La Mia Industria Di Ballo

GRANDE AMORE - Ben Sabe Dios Que O Intentei