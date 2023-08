59:02

KRAFTWERK – The model

THE HUMAN LEAGUE – Love action

SOFT CELL – Tainted love

VISAGE – Fade to grey

ULTRAVOX – Vienna

LOS PLANETAS – Alegrías del incendio

SR. CHINARRO– Del montón

NACHO VEGAS – El hombre que casi conoció a Michi Panero

LA COSTA BRAVA – Adoro a las pijas de mi ciudad

LADY GAGA –Bad romance

ROBYN – Dancing on my own

GEORGIA - About work the dancfloor

GRIMES – Violence

CAROLINA POLACHEK - Welcome to my island

(con Gustavo Iglesias, durante este mes de agosto)