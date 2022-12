59:00

L.A. – Breath & Relax

R.E.M – Orange Crush

ALIZZZ – Que Pasa Nen?

BLUR – Song 2

OLIVER SIM – Sensitive Child (SOULWAX REMIX)

ELYELLA – Medication

MUSE - Psycho

CALA VENTO – Equilibrio

WEEZER - If You Re Wondering If I Want I Want You To

KITAI – A Bocajarro

BLOC PARTY - Banquet

FLORENCE + THE MACHINE (Calvin Harris Remix) Spectrum (Say My Name)

GOSSIP – Heavy Cross

THE XX – Hold On

THE WEEKND – Save Your Tears

FLUME - Slugger