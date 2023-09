58:57

NEW ORDER – Regret

THE CURE – High

MORRISSEY – Interesting drug

THE STONE ROSES – She bangs the drums

TH LA'S – There she goes

THE BLUETONES – Slight return

KENDRICK LAMAR – i

OUTKAST – Hey ya

JANELLE MONÁE– Tightrope

BEYONCÉ –Countdown

KANYE WEST – All of the lights

LA HABITACIÓN ROJA - Indestructibles

VETUSTA MORLA – Un día en el mundo

PIRATAS - Años 80

EARTH, WIND & FIRE - September

(último programa con Gustavo Iglesias de este verano)