01:01:44

Nos adelantamos un par de semanas a la llegada del verano para combatir las altas temperaturas del fin de semana con canciones refrescantes y de fiesta a cargo de Anderson Paak, Harry Styles, Dua Lipa, Vampire Weekend, Buzzcocks, David Bowie...

ANDERSON PAAK ft ScHoolboy – I’m Wrong

HARRY STYLES - Music For a Sushi Restaurant

DUA LIPA – Physical

SIDONIE – Estáis Aquí

KARAVANA – Qué Bien Los Dos

GINEBRAS – Alex Turner

THE LEMONHEADS – Confetti

VAMPIRE WEEKEND – Cousin

IDLES – Mr Motivator

BUZZCOCKS – Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've)

EDITORS - Karma Climb

SEXY ZEBRAS – Tonterías

RUN D.M.C. & JACKNIFE LEE – It’s Tricky 2003

KISS – Rock and Roll Radio

METRONOMY – Salted Caramel Ice Cream

FOALS - 2001

DAVID BOWIE – Rebel Rebel (2ManyDjs Remix)