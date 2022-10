58:53

Anoche nos acostamos con una noticia que nos tiene en shock y con un nudo en la garganta tremendo. Hemos hecho un ejercicio de contención inmenso para no rompernos en el micrófono y no hemos conseguido retener las lágrimas. Pero la radio también, y sobre todo, es hacerla de verdad y sentimos mucha tristeza: Second se retiran de los escenarios después de la gira de 'Flores Imposibles'. Hoy han vuelto a ser portada de 180 Grados porque para nosotxs siempre serán los primeros. Aparte de las cinco que hoy volvemos a compartir de Second, suena lo nuevo de The Wombats, Broken Bells, Olly Murs, Menta, Viva Suecia...

SECOND – Rincón Exquisito

SECOND – Estado de Alegre Tristeza

SECOND – No Estamos Para Gilipolleces

SECOND – N.A.D.A.

SECOND – Rodamos

HOT HOT HEAT – Bandages

RAYLAND BAXTER - Rubberband Man

OLLY MURS - Die Of A Broken Heart

THE WOMBATS - I Think My Mind Has Made its Mind Up

VIVA SUECIA – Hablar de Nada

MENTA – Segunda Parte

ARIEL ROT – Baile De Ilusiones

THE ROLLING STONES – Gimme Shelter

BROKEN BELLS – Forgotten Boy

US GIRLS - So Typically Now (Eli Escobar Remix)