58:57

Samia publica un nuevo single de corte electropop e híper contagioso donde recuerda momentos subidos de tono con su ex. Se titula 'Mad at Me' y también formará parte de su debut, que llega en enero. Escuchamos el lado más roquero de De'Wayne con 'She's My (Sexi Boy)', a Las Odio que regresan con 'Maldición/Conjuro' y a El Verbo Odiado con otro de los títulos que se incluyen en su tercer disco, que se publica mañana y que se llama 'El Último Homenaje'.





NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Pretty Boy

JOHNNY MARR - Spiri, Power and Soul

THE SMITHS – Panic

SAMIA - Mad At Me

LEAH KATE - Break Up SZN

DE'WAYNE - She's My (Sexi Boy)

LAS ODIO – Conjuro/Maldición

KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD – Gondii

ALABAMA SHAKES - Always Alright (Live At KCRW)

BRENDAN BENSON - Halloween

RAZORLIGHT – You Are Entering The Human Heart

THE BEATLES - Got To Get You Into My Life (Second Version/ Unnumbered Mix)

RUBÉN POZO Y LICHIS - Asco y Vergüenza

TAKEN BY TREES - Say You Don't Mind

EL VERBO ODIADO - Más de Uno Cien

NXWORRIES (ANDERSON .PAAK & KNXWLEDGE) ft. H.E.R. - Where I Go