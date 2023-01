58:53

LUZ CASAL – Hola, Qué Tal?

ROSALIA – LLYLM

GORILLAZ ft. ADELEYE OMOTAYO - Silent Running

RIVAL SONS – Rapture

KING TUFF – Rock River

SEXY ZEBRAS - Puñales y Claveles

LA LA LOVE YOU & SAMURAI - El Principio De Algo

LOS INVADERS - Lady Goodman

ELYELLA feat. GINEBRAS - Bailando Mal

U2 - With Or Without You (from Songs Of Surrender)

TELEVISION – Prove It

THE BOO RADLEYS – Seeker

LORI MEYERS - Emborracharme

DANI – Nubes

ZARA LARSSON - Can't Tame Her

TIGRES LEONES ft TULSA - A Banda

CALA VENTO - Ferrari