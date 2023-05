01:00:24

Roosevelt vuelve con otro rompepistas titulado 'Ordinary Love' para hablar de la euforia que produce una nueva relación amorosa. Escuchamos también 'Banderas a Media Asta', el primer adelanto del próximo disco de Medalla, hablamos de Josh Freese, el nuevo batería de Foo Fighters y escuchamos a la cantante, actriz y bailarina Mette con 'Mama's Eyes', su nueva canción.

GRETA VAN FLEET - Sacred The Thread

MILES KANE – Baggio

HOTWAX - Rip It Out

METTE - Mama's Eyes

BEYONCÉ - America Has A Problem (Kendrick Lamar Remix)

GENESIS OWUSU - Leaving The Light

MEDALLA - Banderas A Media Asta

ARDE BOGOTÁ - Veneno

CALA VENTO ft GORKA URBIZU – Passar pantalla

ROOSEVELT - Ordinary Love

GEORGIA - It's Euphoric (Mura Masa Remix)

THE LAST DINNER PARTY - Nothing Matters

LYDIA LOVELESS & JASON HAWK HARRIS - Portions For Foxes

FEATHERWEIGHT – Giving You

FOO FIGHTERS - Under You

FOO FIGHTERS – My Hero