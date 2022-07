01:00:42

Hoy parece que la cosa va de versiones y/o guiños a otras canciones. De entrada, con Rina Sawayama, que acaba de compartir 'Hold The Girl' y, según comienza y a juzgar por el estribillo, parece un homenaje a 'Livin' On a Prayer', de Bon Jovi. Tove Lo llega con '2 Die 4', que incluye un sample del famoso 'Popcorn', de Hot Butter, de 1972, y The Linda Lindas regresan con la versión de 'Tonite', de The Go Go's, mítica banda californiana a la que llevan revisando toda la vida.

ST WOODS – Knees

THE AMAZONS - How Will I Know

HIMALAYAS – Alone

!!! (CHK CHK CHK) – Man On The Moon

TOVE LO - 2 Die 4

US GIRLS – So Typically Now

METRONOMY - It's good to be back

VEINTIUNO - La Ruina

DELAPORTE ft GINEBRAS – Bang Bang

JACK WHITE – A Tip From You To Me

BRANDON JENNER – Can’t Judge a Book By Its Cover

BEN HARPER - Need To Know Basis

BUTCHER BROWN - Unbelievable

RINA SAWAYAMA – Hold The Girl

JESSIE WARE – Free Yourself

FAZERDAZE - Come Apart

THE LINDA LINDAS - Tonite

THE KINKS - Celluloid Heroes