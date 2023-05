180 grados

Queens Of The Stone Age, Daft Punk ft Julian Casablancas y J

58:33

En este podcast compartimos lo nuevo de Queens Of The Stone Age, 'Emotion Sickness', la demo que grabaron Daft Punk y Julian Casablancas junto a The Voidz, en 2013, que ahora se publica con la reedición de 'Random Access Memories', 'Little Things', de Jorja Smith, lo nuevo de Nothing but Thieves, de Chica Sobresalto con Rafa Val (Viva Suecia) y todo esto.

VINTAGE LOVE - The Love That Once Lingered

JORJA SMITH - Little Things

OLIVIA JEAN – Too Late

THE SUNDAY DRIVERS – Everything Reminds Me Of You

DAFT PUNK ft. JULIAN CASABLANCAS + THE VOIDZ

- Infinity Repeating (2013 Demo)

NOTHING BUT THIEVES – Overcome

MISS CAFFEINA – Shanghái Baby

ARLO PARKS ft PHOEBE BRIDGERS – Pegasus

CHICA SOBRESALTO ft RAFA VAL - El Milagro

VEINTIUNO - Mañana Lo Dejo

ARDE BOGOTÁ – Todos Mis Amigos Están Tristes

MI CAPITÁN - Todo Se Pudre En El Atardecer

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

HAVALINA – Robótica

CORIZONAS - La Esencia Del Mal

CHARLIE WATTS - Ain't Nobody Minding Your Store