59:03

PJ Harvey y Tim Phillips se juntan para reinterpretar 'Run On', de The Golden Gate Quartet, para la banda sonora de la serie 'Bad Sisters', cuyo último capítulo acaba de estrenarse. Escuchamos una canción inédita de Queen, 'Face It Alone', de las grabaciones de 'The Miracle', a The Big Moon con una de las canciones más optimistas de su nuevo disco, 'Here Is Everything' y a la sueca Janice con 'My Kind Of Woman', una de las canciones del EP que acaba de publicar.

QUEEN - Face It Alone

BRUCE SPRINGSTEEN - Nightshift

THE ARCS - Keep On Dreamin’

POND - America's Cup

SAM AUSTINS – Matador

SECOND – Cúrame Como Siempre

PJ HARVEY & TIM PHILLIPS - Run On

JANICE - My Kind Of Woman

THE BIG MOON - Daydreaming

WHITE LIES - Breakdown Days

FIDLAR - Sand on the Beach

SEXY ZEBRAS - Charly García

LICHIS – Se Vienen Cositas

BASURITA - Las luces (quiero verlas brillar)

A CERTAIN RATIO - Waiting On A Train

BAD SOUNDS - Nu Me Nu Yu