Pixies inauguran "Doggerel", su nuevo disco, previsto para septiembre con una pieza pop llamada 'There's A Moon On". Ellos protagonizan este podcast con lo nuevo de The Black Angels, Jack White, Inhaler, Metric, Danger Mouse & Black Thouht y todo esto.

KARAVANA – Qué Bien Los Dos

THE GULPS – King Of The Disco

PIXIES - There's A Moon On

THE BLACK ANGELS – El Jardín

INHALER - These Are The Days

THE CRAB APPLES ft ANNE LUKIN – Seguiré Bailando

DANGER MOUSE & BLACK THOUGHT ft JOEY BADA RUSS & DYLAN CARTLIDGE - Because

JACK WHITE – If I Die Tomorrow

ÁNGEL STANICH – Rey Idiota

EDITORS - Karma Climb

METRIC – What Feels Like Eternity

THE AMAZONS – Ready For Something

TAMINO – Fascination

ANKLI – Colocao

NEUMAN – Turn It (David Kano Remix)

DORIAN – Deux Vies