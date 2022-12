59:01

L.A. avanza una de las canciones inéditas de la reedición de 'Heavenly Hell', el disco con el que la industria musical cayó rendida a sus pies. Se trata de la enérgica y optimista 'Breath & Relax ' con una melodía muy alegre y un poco a lo R.E.M. para contarnos que todo puede ir bien, a pesar de lo mal que lo veamos ahora. Estrenamos también 'Autoboicot y Descanso', de Rocío Saíz, una maravilla pop que llega con la colaboración de Tauro para el nuevo disco de Rocío y escuchamos lo nuevo de PinkPantheress y King Tuff.

HAVALINA – Deconstrucción

ALRDCH – Biteback

THE GO! TEAM - Whammy O

KING TUFF - Portrait of God

THE LINDA LINDAS - Groovy Xmas

CALA VENTO – Equilibrio

ROCÍO SAIZ ft. TAURO - Autoboicot y Descanso

PINKPANTHERESS - Boy's a Liar

LOUIS TOMLINSON - Written All Over Your Face

L.A. - Hands

L.A. – Breath & Relax

DAN MILLSON – Ugly

KITAI – Medio Limón

H.C. MCENTIRE -New View

BAIUCA & ALBA RECHE – Diamante

MARÍA DE JUAN - Qué Poderío Tendrá

NUNATAK - Cierra al salir