58:42

Hasta el 4 de noviembre no se publica 'Alpha Zulu', el nuevo disco de Phoenix pero el cuarteto ya comparte otra canciñon, 'Tonight', junto a Ezra Koenig, líder de Vampire Weekend. Lady Banana vuelve a sorprender con una descarga llamada 'Overflow' y Venturi, con un medio tiempo melancólico pero lleno de energía, 'Naces, Creces, Enloqueces'. Aparte, escuchamos a Chemical Club, a The Beatles, Abe Parker y el debut de Grauwi + Marta Cascales.

GINEBRAS – Ansiedad

THE BEATLES - Taxman

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Kepler

CHEMICAL CLUB - Hurt Happens

TWO DOOR CINEMA CLUB – Blue Light

PLACEBO – Shout

VENTURI – Naces, Creces, Enloqueces

COURTING – Tennis

GARBAGE - Shut Your Mouth

GRAUWI + MARTA CASCALES – Contradictions

ABE PARKER - Live, Laugh, Love

PHOENIX ft EZRA KOENIG - Tonight

THE HEAVY HEAVY - All My Dreams

STONE – Waste

LADY BANANA – Overflow

CAITY BASER – X&Y

CRYSTAL FIGHTERS – Wild Ones