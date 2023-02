180 grados

Niña Polaca, Slowthai, You Me At Six y Varry Brava

58:42

Estamos de estreno con Niña Polaca y 'Mucho Tiempo Contigo', también con Nena Daconte y 'El Verano', y escuchamos lo nuevo de Slowthai, You Me At Six, Kelela, Varry Brava y Chappaqua Wrestling.



CHAPPAQUA WRESTLING - Wide Asleep

OASIS – Roll With It

SLOWTHAI - Feel Good

GORILLAZ FT. THUNDERCAT - Cracker Island

KELELA - Enough For Love

NENA DACONTE – El Verano

LA LA LOVE YOU ft SAMURAÏ – El Principio del Algo

VENTURI – Vino El Amor

VECINOS - Valerón Tristán

HERMANA FURIA – Noche En Vela

JACK WHITE - Taking Me Back

IVÁN FERREIRO ft TANXUGUEIRAS - La Humanidad y La Tierra

ÁNGEL STANICH – Motel Consuelo

YOU ME AT SIX - God Bless The 90’s Kids

NIÑA POLACA – Mucho Tiempo Contigo

VARRY BRAVA – Bambú

SZA - Kill Bill