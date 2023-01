Neuman, Colet, Belle & Sebastian y The New Pornographers

58:45

Hoy se cumplen siete años de la muerte de David Bowie y recordamos su legado con la próxima reedición de 'Aladdin Sane', con motivo de su 50º aniversario y con 'Starman', en la versión de 'Top Of The Pops'. Escuchamos el regreso de Daughter después de siete años, lo nuevo de Alberta Cross, de Belle & Sebastian, que anuncian disco por sorpresa, y de The New Pornographers. Y estrenamos 'X Tu Culpa' de Colet y 'Recovered Files' de Neuman, una canción que vale por dos, que nos tambalea y que formará parte de 'Waterhole', su nuevo disco, que se publica el 24 de marzo.

DAVID BOWIE – The Jean Genie

DAVID BOWIE - Cracked Actor (2013 Remaster)

DAVID BOWIE - Let's Spend the Night Together (2013 Remaster)

DAVID BOWIE - Starman (Top Of The Pops version - 2022 mix)

DAUGHTER - Be On Your Way

ALBERTA CROSS - Glow In The Dark

THE HAUNT & DYLYN - You Know I'm No Good

BELLE & SEBASTIAN - I Don't Know What You See In Me

COLET - X Tu Culpa

WHITE REAPER - Pink Slip

RHODES - Good to You

NEUMAN - Recovered Files

YOUNG FATHERS – Rice

THE LEMON TWIGS – Corner Of My Eye

THE NEW PORNOGRAPHERS -Really Really Light

IGGY POP - Comments