Morrissey, Biig Piig, Florence + The Machine y The Arcs

Este podcast es el equivalente a una hora para olvidarse de todo con lo nuevo de Morrissey, de Biig Piig con Deb Never, de Florence + The Machine, en directo, junto a Ethel Cain, de The Arcs, de Weezer, de Caroline Polachek, de Circa Waves, de Gorillaz y de todo esto.





CAROLINE POLACHEK - Welcome To My Island

DARIN – Give You Up

DMA’S – Olympia

WEEZER – I Wanna a Dog

MARYLAND – Una Fábula de Rock and Roll

METRONOMY ft PANIC SHACK - Its Good To Be Back

RAZORLIGHT – Violence Forever

BUZZCOCKS – Ever Fallen In Love (With Some You Shouldn't)

FLORENCE + THE MACHINE ft ETHEL CAIN - Morning Elvis

DEATH CAB FOR CUTIE - Here To Forever

LA BIEN QUERIDA – La Voz de Su Amo

CIRCA WAVES - Carry You Home

MORRISSEY – Rebels Without Applause

THE SMITHS – This Charming Man

BIIG PIIG ft DEB NEVER - Picking Up

THE ARCS – Eyez

GORILLAZ – Skinny Ape