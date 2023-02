01:02:10

'Pansequito' es el cuarto y último avance de 'Alegría', el nuevo álbum de Morreo, y lo estrenamos en este podcast. Se trata de un homenaje al cantaor gaditano del mismo nombre, que llega en forma de guateque y acompañado por el quejío de Soleá Morente. Bajo, palmeo y guitarra para conseguir un sonido verbenero que te haga bailar. Aparte, escuchamos lo nuevo de Yajei, una versión de Bria y todo esto.







YAEJI - For Granted

U.S. Girls - Futures Bet

BRIA – Don’t Come Home A Drinkin’ With Lovin’ On Your Mind

LA LA LOVE YOU ft SAMURAI – El Principio de Algo

FEATHERWEIGHT - No Estás

MARYLAND – Ser Motivo

CHICA SOBRESALTO – La Torre

MORREO – Pansequito (con Soleá Morente)

AMATRIA – Techo Manchego (Asiejque)

LADY BANANA – Delito

SLEAFORD MODS - UK Grime

levitants – Adelante

NOEL GALLAGHER - Easy Now

JOAN – Flowers

FEEDER - Just The Way I'm Feeling

KING TUFF – River Rock

SEXY ZEBRAS – Puñales y Calveles

LOS ZIGARROS – Hablar, Hablar, Hablar