58:40

Morreo, una de las bandas que este 29 de septiembre forman parte de la fiesta de Radio 3 en la Universidad Juan Carlos de Madrid, estrenan en este podcast 'Los Turistas', junto a sus amigas Adiós Amores. Se trata de una canción de pop-protesta con espíritu cañí que habla de una ciudad que ha perdido su esencia por la llegada de la marabunta de turistas, transformándose en un lugar totalmente desconocido en el que ya no habitan los recuerdos del ayer. Y formará parte del segundo disco de Morreo. Aparte, adelantamos 'Clase Media', de Jordana B, 'La Pasión', del Verbo Odiado y hablamos de la próxima visita de Pixies, que el viernes publican 'Doggerel', a nuestro país.

PIXIES - Vault Of Heaven

BRKN LOVE – Fever Dream

LADY BANANA - Bipolar

TAMINO - Fascination

SHYGIRL – Shlut

DAYGLOW – Second Nature

JORDANA B. - Clase media

SPORTS TEAM – Dig

EL VERBO ODIADO - La Pasión

BECK – Old Man

CHRISTINE AND THE QUEENS - Rien Dire

CHANNEL TRES - No Limit

THE PRESCRIPTIONS - Not The Issue

MORREO ft ADIÓS AMORES – Los Turistas

SHEGO – Fumas?

FRANKIE COSMOS - F.O.O.F