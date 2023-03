58:27

Miss Caffeina abren 'Shangay Baby', su nuevo EP con 'Para Toda La Vida', una de las canciones protagonistas del día de hoy junto a los estrenos de 'Vámonos', de letivants y '23 Semanas', de Cala Vento. Además, escuchamos dos de las canciones de 'Las Ventanas de mi Alma', el nuevo disco de Luz Casal, a Jungle, a Nation Of Language, una inédita de Linkin Park y la versión orquestal de 'She's a Star', de James

JAMES – She’s a Star (Orchestral Version)

JAMES – Born Of Frustration

levitants – Vamonos

LINKIN PARK - Fighting Myself

SHARON VAN ETTEN - This Is Too Right

MISS CAFFEINA – Para Toda La Vida

GINEBRAS – Billie Max

MT DESOLATION - Too Hard A Stone

JUNGLE ft. ERICK THE ARCHITECT - Candle Flame

NATION OF LANGUAGE - Sole Obsession

VIVA SUECIA – Últimas Voluntades

LUZ CASAL – A Ciegas

LUZ CASAL – Antes Que Tú

CALA VENTO – 23 Semanas

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO – Estrella Antivida

TUYA - Coup In My Eyes

THE TEMPER TRAP – Under The Milky Way