58:44

Miss Caffeina estrenan con nosotras 'Y de Repente', segunda canción de 'Shanghai Baby', el EP que publican este mismo viernes, 14 de abril. Una canción de pop perfecta, redonda, con un mensaje de amor que habla de lo que pueden despertar las relaciones esporádicas, que nos lleva a sentirlas como algo suficiente, emocionante y necesario. Gold Lake también adelantan aquí -y en Turbo 3-, la nueva grabación que han hecho de 'Lovers' junto a Anni B Sweet, un momento para cerrar los ojos y dejarse llevar. Y Celia Becks hace lo propio con 'Delante de la Bestia', un reclamo a ponerse en el lugar de la otra persona, en colaboración con shakeitmila, de Chicxs Rosas.





MISS CAFFEINA – Para Toda La Vida

LITTLE DRAGON - Slugs Of Love

ORIGAMI ANGEL - Thank You, New Jersey

OSCAR LANG - Song About Me

PORRIDGE RADIO - 7 Seconds

ALEX LAHEY - They Wouldn't Let Me In

SECOND – Muévete y Siente

MIKEL ERENTXUN & COQUE MALLA - A Un Minuto De Ti

GOLD LAKE ft ANNI B SWEET – Lovers

LABRINTH & BILLIE EILISH - Never Felt So Alone

CELIA BECKS - Delante De La Bestia

MISS CAFFEINA – Y De Repente

KAISER CHIEFS – Jealousy

PHOENIX – Alpha Zulu

DEMOB HAPPY - Run Baby Run

LINKIN PARK – Faith

LINKIN PARK - Numb