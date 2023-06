180 grados

Mikel Erentxun, Queens Of The Stone Age, Pip Blom y Wye Oak

58:52

Hoy tenemos el placer de estrenar el primer doble adelanto de, 'Septiembre', el próximo disco de Mikel Erentxun. Se trata de 'A La Luz de las Farolas' (cara A) y 'Tren a Marte' (cara B), dos canciones que ponen de manifiesto el contraste que protagoniza el vigésimo octavo álbum de Mikel, que ha contado con la producción de Víctor Cabezuelo (Rufus T Firefly) y Dani Ruiz (Reme), tal y como nos ha contado el propio Erentxun en la conversación que hemos tenido con él, en directo. Aparte, escuchamos lo nuevo de Queens Of The Stone Age, de Wye Oak y de los holandeses Pip Blom junto a Alex Kapranos, de Franz Ferdinand.

SECOND – Ya No Estamos Para Gilipolleces

DAVID BOWIE – Rebel Rebel

CAROLINA DURANTE – Marta, Sebas, Guille y los Demás

PIP BLOM ft ALEX KAPRANOS - Is This Love

LOVEJOY - Portrait of a Blank Slate

QUEENS OF THE STONE AGE – Carnavoyeur

RUFUS T FIREFLY ft ANNI B SWEET – Lafayette

MIKEL ERENTXUN - A La Luz de Las Farolas

MIKEL ERENTXUN – Tren a Marte

T Rex - Get It On

WYE OAK - I Learned It From You

THE CLIENTELE - Dying in May

BUM MOTION CLUB - Casi Un Buen Día