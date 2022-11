58:43

Abrimos '72 Seasons', el nuevo disco de Metallica para 2023, con 'Lux Aeterna' y hablamos de la gira que preparan de cara a 2024, con dos paradas en Madrid. Escuchamos 'Noche en Vela', otro de los artefactos salvajes de Hermana Furia, a Gaz Coombes con 'Long Live The Strange', una de las canciones de su cuarto disco en solitario, y compartimos los nuevos nombres del Vida '23, entre ellos: Suede, Lori Meyers y The Libertines.

SUEDE – She Still

LORI MEYERS – Hacerte Volar

THE LIBERTINES – Can’t Stand Me Now

TARA LILY - You Can Go

LOUIS TOMLINSON - Written All Over Your Face

KELE - Vandal

THE FLAMING LIPS - Fight Test

M. BYRD - Over You - Over Me

THE NOISES – Jet Lag

HERMANA FURIA – Noche en Vela

METALLICA - Lux Æterna

FRANK CARTER - Parasite

VECINOS – Ministro de Interior

GAZ COOMBES - Long Live The Strange

SUPERGRASS – Alright

LOVE OF LESBIAN – El Paso

ALAYNA - If You Want My Love