59:03

Melifluo avanzan 'Historias de Hace Tiempo', la canción que forma parte de 'Buenaventura', el EP que Gómez y Juanca van a publicar el 18 de noviembre, coincidiendo con un concierto en el Café La Palma, de Madrid. Guitarras, batería y un estribillo potente, que parece haber estado aquí toda la vida. Tenemos otros dos estrenos, 'Quién Pudiera', de Colectivo Da Silva, una de las dos canciones con las que el grupo celebra el primer aniversario de 'Casa Vargas', su segundo disco, y 'Ay, qué suerte de mí', tercer avance del próximo disco en solitario de Frank Gálvez. Aparte, hablamos del San San Festival 2023, del nuevo disco de Los Telepáticos y de U.S. Girls con su nuevo single, 'Bless This Mess'.

THE PRESCRIPTIONS - Long Past Tonight

FOUNTAINS OF WAYNE- Stacys Mom

LORI MEYERS – Hacerte Volar

MELIFLUO – Historias de Hace Tiempo

GINEBRAS – Ansiedad

U.S. GIRLS - Bless This Mess

THE 1975 – About You

WILL SPECTOR Y LOS FATUS – Champagne

THE BEATLES - Got To Get You Into My Life (Second Version Unnumbered Mix)

FRANK GÁLVEZ - Ay, Qué Suerte De Mí

LOS TELEPÁTICOS – Daria

LAS ROBERTAS – Awakening

LOVE’N’JOY - Reinvented Wheel

TAYLOR SWIFT – Lavender Haze

COLECTIVO DA SILVA - Quién pudiera

JUAN AZUL - Me Dijo Ser Tuyo