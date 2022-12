58:58

Tercera entrega con los discos/canciones que, a nuestro jucio, han sido lo mejor de 2022. Sí, es la última y somos conscientes de que son todos los que están pero no están todos los que son, este año ha dado mucho de sí, afortunadamente. Esta selección es una muestra más de la calidad de la música de nuestro tiempo.

PHOENIX – Alpha Zulu

YUNGBLUD – The Emperor

DAN MILLSON – Doctor

ROSALÍA – Candy

TAYLOR SWIT – Anti-Hero (feat. Bleachers)

THE WEEKEND – Take My Breath

SON LITTLE – Stoned Love

LEÓN BENAVENTE – Viejos Rockeros Viejos

THE AMAZONS – Ready For Something

OLIVER SIM – GMT

YEARS & YEARS – Consequences

METRONOMY ft PANIC SHACK – It’s Good To Be Back

MENTA – Lo Que Me Falta

BEABADOOBEE – The Perfect Pair

JULIETA VENEGAS – En Tu Orilla

DORIAN – Energía Rara (David Van Bylen Remix)

SUEDE – She Still Leads Me On