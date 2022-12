58:52

Segundo repaso con lo mejor del año para 180 Grados.





ARCTIC MONKEYS – I Ain't Quite Where I Think I Am

FONTAINES D.C. - Jackie Down The Line

WET LEG –Wet Dream

BIZNAGA – Domingo Especialmente Triste

MARYLAND – Volver a Nacer

NIÑOS MUTANTES – El Refugio

FLORENCE + THE MACHINE – Free

RIGOBERTA BANDINI – Ay, Mama

BEYONCÉ – Break My Soul

HARRY STYLES – Sushi For a Music Restaurant

FOALS – Wake Me Up

MUSE – Kill Or Be Killed

THE BIG MOON – Trouble

ALFIE TEMPLEMAN – 3D Feelings

LIZZO – About Damn Time

ALT J - Hard Drive Gold

THE BLACK KEYS – Wild Child