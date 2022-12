58:35

Comenzamos en este podcast un repaso de lo mejor de 2022 con una selección encabezada con The !975 y clausurada por Second y pasando por Miss Caffeina, Natalia Lacunza, Sexy Zebras, Eddie Vedder, Nova Twins, Cupido, Shygirl, Lady Banana y todo esto.





THE 1975 – All I Need To Hear

NATALIA LACUNZA – Todo Lamento

MISS CAFFEINA – Las Vegas

YARD ACT – The Overload

SPORTS TEAM – The Drop

SEXY ZEBRAS – Tonterías

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET – Llévame al Cielo

JACK WHITE – Take Me Back

LADY BANANA – Animal Print

CUPIDO – Santa

CAROLINA DURANTE – Famoso En Tres Calles

VIVA SUECIA – No Hemos Aprendido Nada

SPOON – Wild

NOVA TWINS – Cleopatra

EDDIE VEDDER – Power Of Right

SHYGIRL - Slut

SECOND – Estado de Alegre Tristeza