01:00:49

Hoy nos sumergimos en nuestra escena con dos estrenos. Uno el de 'Qué Poderío Tendrá', lo nuevo de María de Juan, donde ella revisa la copla añadiendo pop, electrónica y sintes para conseguir un resultado espectacular, entre otras cosas, gracias a su voz. Otro es 'Deconstrucción', de Havalina (exclusiva también en Turbo 3, con Julio Ródenas), una barbaridad que abre 'Maquinaria', el disco con el que regresa la banda de Manuel Cabezalí. Pero es que, además, escuchamos dos nuevas canciones de Cala Vento, un medio tiempo atípico en el dúo, 'Casa Linda', y una explosión llamada 'Equilibrio'. Pasen y disfruten.

GAZ COOMBES - Long Live The Strange

LOVE OF LESBIAN – Los Irrompibles

VEINTIUNO ft LOVE OF LESBIAN – La Vida Moderna

CALA VENTO – Casa Linda

CALA VENTO – Equilibrio

METALLICA - Lux Æterna

DMBK – Las Leyes de la Frontera

MARÍA DE JUAN - Qué Poderío Tendrá

BAIUCA & ALBA RECHE – Diamante

ELYELLA ft. MAGÜI & MARC ROS - La Historia Interminable

SECOND – Muévete y Siente

HAVALINA – Deconstrucción

RUFUS T. FIREFLY - Me Has Conocido En Un Momento Extraño De Mi Vida

TARA LILY - You Can Go

KELE - Vandal

BLOC PARTY – Helicopter